Россельхознадзор запретил вывозить 1200 тонн загрязненной сои из Приморья в Китай

1200 тонн сои запретили привозить в КНР. Фото: Влад КОМЯКОВ

Россельхознадзор Приморского края проверил крупную поставку сои, предназначенную для транспортировки в Китай, и обнаружил в ней загрязнения амброзией. 1200 тонн сои запретили провозить в КНР, поскольку это не соответствует законодательству.

Помимо амброзии, в сое обнаружили ромашку, пикульник, коммелину и другие сорные растения. Всего было 20 партий такого груза. Он хранился на складах Уссурийска.

— Амброзия внесена в карантинный список Китая. Ее наличие не позволяет отправить груз в страну, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверкой также занимался Россельхознадзор Сахалинской области. Оба ведомства наложили запрет на транпортировку.

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