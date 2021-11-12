Наша Наташа. Орейро позвали в Приморский край

Наталия поделилась снимками с новым паспортом в социальных сетях Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

После того, как звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро получила российское гражданство и похвасталась этим в своих социальных сетях, официальный инстаграм-аккаунт правительства Приморского края оставил большой комментарий под постом знаменитости, позвав в гости полюбоваться местной флорой, попробовать гребешок и посмотреть на редчайших диких кошек.

Наталия сравнивает свои чувства, после получения нового гражданства с мостом любви между Рио-де-ла-Пата и Россией. Знаменитость пишет, что для нее все это очень волнительно. А также выразила благодарность всем, кто сопровождал ее на пути этого прекрасного путешествия. Актрису радостно приветствуют и пишут теплые слова, среди добрых комментариев виднеется большое сообщение от официального аккаунта правительства Приморского края.

- Наталия, поздравляем вас от имени Приморского края с этим прекрасным событием — получением российского гражданства! Пользуясь случаем, приглашаем в наш прекрасный край в гости! Уверены, вы останетесь в восторге от красоты нашей природы — море, сопки, уникальная флора и фауна. В нашем регионе обитают редчайшие дикие кошки мира — дальневосточный леопард, уссурийский тигр. В Приморском крае вкуснейшие морепродукты — гребешок, мидии и многое другое. Обязательно приезжайте в наш край в гости! Уверены, вам у нас понравится, — написали представители правительства.

Отметим, что звезда в 2014 году гастролировала по Восточной Европе с туром «Наша Наташа» и побывала на шоу Ивана Урганта, там звезда пела на русском языке песню "Я умираю от любви". После этого эфира, по словам певицы, она стала задумываться о том, чтобы переехать в Россию.

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