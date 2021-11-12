С универсального терминала АО «Восточный Порт» отправлен первый контейнерный поезд из полувагонов

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Восточный Порт».

Со станции Находка-Восточная ДВЖД на этой неделе стартовал первый контейнерный поезд из 56-ти полувагонов, в которые на терминале универсального специализированного комплекса АО «Восточный Порт» были погружены 68 двадцати- и сорокафутовых контейнеров с импортными товарами и промышленным сырьём. Подобным образом контейнеры в России не перевозились более шести лет. Новая технология погрузки предполагает крепление габаритной металлической тары надувными пневмооболочками вместо деревянных подпорок. 22-го ноября контейнерный поезд, пройдя практически 10 000 километров, доставит грузы в подмосковный терминально-логистический центр «Белый Раст».

На первом этапе контейнеры были выгружены с судов на причалы Универсального перегрузочного комплекса АО «Восточный Порт» (ППК1) и затем погружены в порожние полувагоны, ранее доставившие к терминалам «Восточного» металл и сибирский уголь для перевалки в адрес зарубежных потребителей. Формирование контейнерного состава, согласование нитки его графика и подготовка сопутствующих документов в сжатые сроки были достигнуты за счёт чёткого и слаженного взаимодействия всех участников процесса: АО «Восточный Порт», Дальневосточной железной дороги (филиала ОАО «РЖД»), Дальневосточного территориального центра фирменного транспортного обслуживания, Центральной дирекции управления движением, припортовой станции Находка-Восточная и заказчика формирования поезда – экспедиторской компании «Нэко Лайн Азия», которая занимается перевозками из Китая в Россию и владеет собственным флотом.

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Восточный Порт».

Отправка первого контейнерного поезда в составе полувагонов состоялась в рамках масштабного процесса диверсификации бизнеса в сторону контейнеризации, проводимого АО «Восточный Порт» для решения задачи формирования мультимодального экспортно-импортного хаба на базе Универсального перегрузочного комплекса. Это позволяет наращивать объемы принимаемого транзитного и импортного груза. Сейчас на ППК1 полным ходом идёт реализация первого этапа проекта, в рамках которого ведётся модернизация портовых мощностей и закупка современного перегрузочного оборудования (например, приобретён мобильный погрузчик контейнеров – ричстакер). Под контейнеры здесь задействовано два причала, текущая мощность терминала составляет порядка 29 тысяч TEU в год. В 2022 году в рамках второго этапа будет выделено три причала, с учетом модернизации и покупки новой техники мощность комплекса достигнет практически 90 тысяч TEU. Третий этап, который предполагает полномасштабное использование всех четырех причалов, увеличит мощность почти до 117 тысяч TEU. Общий объём инвестиций в данный проект составит свыше 800 млн рублей.

По мнению специалистов сферы железнодорожного транспорта, технология формирования и отправки контейнерных поездов из полувагонов, а не привычных фитинговых платформ, позволит выровнять сложившийся дисбаланс на сети дорог в обеспечении подвижным составом контейнерных перевозок. Особенно это актуально для Дальневосточной железной дороги, на дистанции которой с января по октябрь 2021 года наблюдается рост контейнерных перевозок и, соответственно, дефицит фитинговых платформ.

– Сегодня мы активно ведем работу по диверсификации бизнеса в сторону контейнеризации, планируем привлечение всех грузов, в том числе, контейнерных. Компания «Восточный Порт» на сегодняшний день обладает соответствующими технологическими возможностями для устойчивой логистики экспортно-импортного контейнерного грузопотока на мощностях универсального комплекса. Однако при этом крайне важно в работе российских железных дорог не осуществлять порожний грузопоток платформ и вагонов, так как экспортно-импортный грузопоток предполагает осуществление «замкнутого» перевозочного процесса. Достижение мультипликативного эффекта за счёт обратной загрузки порожних вагонов после выгрузки экспортного угля и металла для отправки на запад России выгодно как РЖД, так и собственникам вагонов, и грузоотправителям в условиях острого дефицита специализированных фитинговых платформ, особо востребованных в настоящее время, – отмечает директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская.

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Восточный Порт».

СПРАВКА

АО «Восточный Порт» (мкр. посёлок Врангель, Приморский край) — крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля.

Стивидорное предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот терминала в 2020 году составил 26,85 млн тонн угольной продукции.

АО «Восточный Порт» на всех этапах перегрузки угля на морской транспорт применяет комплекс наилучших доступных технологий, минимизирующих воздействие производственной деятельности на окружающую среду. В частности, это закрытые вагоноопрокидыватели, крытые конвейерные линии, пересыпные станции с системами аспирации, а также судопогрузочные машины, оснащенные локальной и всесезонной системой орошения угольного потока, обеспечивающие герметичную погрузку угля в трюмы судов.

Экологическая безопасность предприятия также обеспечивается аспирационными системами, системами сухого тумана и орошения угольных штабелей водяными пушками и снегогенераторами. По периметру терминала установлены 20-метровые металлические ветрозащитные экраны общей длиной 3 километра. Сегодня это самые масштабные защитные сооружения на Дальнем Востоке.

АО «Восточный Порт» - первый угольный терминал Дальнего Востока, сертифицированный в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

В начале сентября 2019 года введена в эксплуатацию Третья очередь специализированного угольного комплекса, которая увеличит объем перевалки до 50-55 млн тонн в год. Крупнейший частный инвестиционный портовый проект стоимостью более 40 млрд руб. реализован без привлечения государственного финансирования. Третья очередь – это более 600 вновь созданных высококвалифицированных рабочих мест и порядка 25 млрд руб. налоговых отчислений в бюджет до 2026 года.

С целью содействия реализации актуальных проектов, направленных на социальное развитие микрорайона Врангель, в АО «Восточный Порт» учрежден Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт». Фонд – площадка для прямого, открытого диалога с жителями Врангеля, эффективный механизм поддержки социальной работы. В настоящее время в рамках Фонда определены 12 программ: «Ветераны», «Волонтёры», «Дети», «Духовное развитие», «Здоровье», «Историческое наследие», «Команда Восточного», «Комфортная среда», «Культура», «Образование», «Социальная поддержка», «Спорт».