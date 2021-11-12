Житель Приморья под препаратами убил своего товарища

Житель Уссурийска во время ссоры ранил своих товарищей. Один из них скончался Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уссурийске возбудили уголовное дело из-за убийства мужчины. Обвиняемый ранил прохожего на улице и трех своих знакомых. В результате один из них скончался.

Как сообщили в пресс-службе СК, 10 ноября в Уссурийске на улице Советской на прохожего напал неизвестный и нанес удары ножом. Полиция поспешила на помощь и задержала нападавшего. Выяснилось, что мужчина на улице не единственный пострадавший. В квартире подозреваемого обнаружили труп и раненного человека. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. На место преступления вызвали следователей-криминалистов и отдел по расследованию особо важных дел.

По версии следствия, мужчины пили алкоголь, а вместе с ним приняли медикаментозные препараты. По неизвестной причине приятели поссорились. Подозреваемый схватил разделочный нож и нанес удары по голове и телу двух своих товарищей. Третий пострадавший, получив ранение, выпрыгнул с третьего этажа через окно, однако нападавший последовал за ним. На улице обвиняемый увидел мужчину и, приняв за своего знакомого, атаковал его.

Расследование уголовного дела продолжается, выясняется, что послужило причиной преступления. Также решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

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