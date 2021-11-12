Глава Владивостока проверил качество питания в школах и детских садах города

Ревизионные комиссии проверяют столовые в учреждениях города. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

Во Владивостоке проводятся масштабные проверки столовых в школах и детских садах. При этом рейды проходят без предупреждения, так что возможности подготовиться заранее у работников учреждений попросту нет. В одной из таких проверок приняли участие сотрудники мэрии и глава Владивостока Константин Шестаков.

Во Владивостоке взят под особый контроль процесс организации питания в образовательных и дошкольных учреждениях города. Для этого созданы специальные ревизионные комиссии, которые поверяют вес продуктов, их качество, а также соблюдается ли меню, ведутся ли сотрудниками бракеражные журналы. Помимо этого, специалисты учитывают, устранены ли недочеты, если таковые были выявлены ранее. Так, во время рабочей поездки мэр города посетил лицей № 41и детский сад №166. Специалисты п

– Я убежден, что самыми лучшими контролерами детского питания являются родители. Именно поэтому в школах Владивостока созданы инициативные группы родителей, которые регулярно следят за качеством блюд. С детскими садами ситуация немного сложнее, так как больше ограничительных мер для входа на кухню. Но совместно со специалистами мы сейчас проработаем все организационные моменты. И в будущем в детских садах Владивостока родители точно так же смогут следить за питанием, – подчеркнул Константин Шестаков.

Константин Шестаков лично посетил несколько учреждений. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

Как объяснила пресс-служба администрации Владивостока, проверяющие осматривают холодильники и помещения, где хранятся продукты. Общаеюся со специалистами пищеблоков и выясняют, нет ли задержек в поставке продукции, не используются ли полуфабрикаты, соблюдается ли меню, которое специально разрабатывалось совместно с Роспотребнадзором с учетом норм здорового детского питания.

По мнению специалистов, такой подход позволяет правильно организовать процесс питания и сделать его качественным. При выявлении нарушений заведующие садами или директора школ оформляют претензии в адрес поставщиков, а они в свою очередь обязаны устранить все недочеты в короткие сроки.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03