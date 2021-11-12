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Владивосток12 ноября 2021 7:19

Названы адреса 11 пунктов вакцинации от COVID-19 в Приморье, закрытых на обработку

Власти опубликовали список мест, куда сегодня за прививкой ехать не стоит
Сергей БАЛАНОВ
Сергей БАЛАНОВ
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С конца октября в Приморье стоят большие очереди за прививкой

С конца октября в Приморье стоят большие очереди за прививкой

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Власти Приморья сообщили, что в пятницу, 12 ноября, сразу 11 пунктов вакцинации во Владивостоке и Надеждинском районе закрыли на сутки на санитарную обработку. Уже с субботы они продолжат работу по графику.

Во Владивостоке закрыты мобильные пункты в торговых центрах «Клевер Хаус», «Махаон», «Калина Молл», «Дружба», «Черемушки».

Не работают и стационарный пункты по адресам: Гамарника, 21, Вострецова, 4, Воропаева, 5, и в МФЦ на Тихой.

В Надеждинском районе закрыты пункты вакцинации в поселке Тавричанка, ул. Лазо, 3, и в поселке Раздольное, ул. Котовского, 1г.