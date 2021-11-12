Названы адреса 11 пунктов вакцинации от COVID-19 в Приморье, закрытых на обработку

С конца октября в Приморье стоят большие очереди за прививкой Фото: Сергей БАЛАНОВ

Власти Приморья сообщили, что в пятницу, 12 ноября, сразу 11 пунктов вакцинации во Владивостоке и Надеждинском районе закрыли на сутки на санитарную обработку. Уже с субботы они продолжат работу по графику.

Во Владивостоке закрыты мобильные пункты в торговых центрах «Клевер Хаус», «Махаон», «Калина Молл», «Дружба», «Черемушки».

Не работают и стационарный пункты по адресам: Гамарника, 21, Вострецова, 4, Воропаева, 5, и в МФЦ на Тихой.

В Надеждинском районе закрыты пункты вакцинации в поселке Тавричанка, ул. Лазо, 3, и в поселке Раздольное, ул. Котовского, 1г.