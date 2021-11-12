В Приморье выявили нелегальные вырубки деревьев в местах обитания амурского тигра

Незаконные вырубки деревьев обнаружили в двух регионах Приморья. Фото: пресс-служба центра "Амурский тигр".

В Приморье обнаружили две незаконные рубки в Кавалеровском и Тернейском районах. Нанесенный ущерб составил 181 миллион рублей. Правонарушение выявила спецгруппа Минлесхоза и центра «Амурский тигр» вместе с УМВД Приморья.

По информации пресс-службы центра «Амурский тигр», первую незаконную вырубку деревьев обнаружили в Кавалеровском районе. Злоумышленники заготовили 63 монгольских дуба, два корейских кедра, пихту и липу. Ущерб составил свыше 40 миллионов рублей. Также из-за бульдозера были уничтожены 17 деревьев и повреждена почва на площади 16400 кв.м во время строительства лесовозной дороги. Это еще плюс 44,5 миллионов рублей к причиненному ущербу.

Таким образом, общая сумма вреда составила более 84,5 миллионов. У нарушителей изъяли около ста сортиментов дуба, трактор и бульдозер.

Вторая вырубка деревьев произошла в Тернейском районе. Здесь злоумышленники заготовили более 620 кубометров монгольского дуба. В итоге у них изъяли трактор и 96 сортиментов дуба, а причиненный природе ущерб составил 96 миллионов.

- Изъятие у нарушителей техники – доказавшая свою эффективность мера, которая значительно снижает нагрузку на природные комплексы. В особенности это относится к дубу монгольскому и кедру корейскому – культурам, которые напрямую влияют на численность копытных животных и, следовательно, благополучие тигра и местного населения, - прокомментировал гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

В пресс-службе центра сообщили, что МО МВД «Кавалеровский» возбудил уголовное дело по части 3 статье 260 за незаконную рубку деревьев в крупном размере и по предварительному сговору. Сейчас правоохранительные органы устанавливают личности нарушителей.

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