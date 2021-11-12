Водитель грузовика во Владивостоке сбил подростков на зебре из-за бутылки под педалью тормоза

Во Владивостоке водитель наехал на пешеходов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во Владивостоке произошел трагический инцидент с участием двух несовершеннолетних пешеходов. Водитель автомобиля Isuzu не смог вовремя нажать на тормоз и наехал на подростков. Пострадавших госпитализировали.

В пресс-службе Госавтоинспекции рассказали, что ДТП произошло на улице Анны Щетининой во Владивостоке в зоне пешеходного перехода. Водитель во время опроса сообщил, что автомобиль был в хорошем состоянии, без каких-либо неисправностей. Двигаясь со скоростью 40 километров в час и выехав из-за поворота, автолюбитель увидел подростков, которые переходили дорогу по «зебре». Мужчина пытался затормозить, но педаль не поддавалась, словно что-то мешало. Оказалось, что под ней находилась бутылка воды. Стояночный тормоз также не помог остановить машину. В итоге автомобиль наехал на несовершеннолетних пешеходов – 13-летнюю девочку и 14-летнего мальчика. После ДТП подростков отвезли в больницу.

Подобные аварии, по словам пресс-службы ГИБДД, это не первая подобная авария. Причиной таких происшествий может стать не только бутылка воды, но и неправильно подобранный в машину коврик. Поэтому сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть внимательными и следить, чтобы под педали не попадали посторонние предметы.

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