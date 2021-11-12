Пункт назначения по-приморски: дрифт на опасном участке закончился смертельным ДТП

Автомобиль получил колоссальные повреждения. Фото: предоставлено очевидцами.

Страшная авария разыгралась в пятницу вечером в Шкотовском районе приморья. Как уверяют очевидцы трагедии, аварию спровоцировал водитель Sudaru. Автомобиль на полном ходу протаранил встречную малолитражку. По предварительной информации, погибла девушка.

- Токийский дрифт устроил на Шкотовском перевале. Влетел в маленький Nissan March, сила удара была такая, что стрельнули все подушки.Там труп, вроде девушка, в машине на заднем сиденье детское кресло. В Subaru было три человека, - поделились с «КП-Владивосток» очевидцы.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники экстренных служб. Проезд на аварийном участке затруднен. В пресс-службе ГИБДД по Приморскому краю отметили, что информация о столкновении уточняется.

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