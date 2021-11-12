Во Владивостоке начался дефицит вакцин «Спутник V»

Дефицит вакцин связывают с двумя факторами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владивостоке начали отказывать в вакцинации «Спутником V» из-за отсутствия первого компонента. Об этом сообщают «Вести Приморье». Те, кто пришел за вторым, с такой проблемой не столкнулись.

— Пришли в поликлинику No9, нам сказали, что первого компонента нет. Мы спросили, когда нам вернуться, чтобы привиться, а в ответ нам лишь покивали головой, — рассказала «Вестям» жительница Владивостока.

Дефицит вакцин связывают с двумя факторами. Первый — в Приморье количество желающих вакцинироваться в один момент превысило количество имеющихся вакцин. Второй — проблемы с логистикой, из-за которых регион не успевает вовремя получить вакцины.

Статистика заражения COVID-19 в Приморском крае неутешительная, и число зараженных растет с каждым новым днем. Только по официальным данным, за прошедшие сутки в Приморье зафиксировали 389 новых случаев заражения коронавирусом.

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