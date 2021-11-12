Администрация Владивостока подала в суд на туалет, из которого сделали магазин

Арбитражный суд Приморья удовлетворил иск городской мэрии. Фото: карты 2gis

Администрация Владивостока подала в суд на туалет, из которого сделали продуктовый магазин и продолжали вести стройку. Теперь строительство по адресу улица Давыдова, 6б, заморожено, но магазине по-прежнему продают продукты.

Строительство и не заметили бы, если бы в этот день глава Владивостока Константин Шестаков не посетил школу, которая находится неподалеку. Он обратил внимание на то, над головами посетителей буквально летали бетонные плиты, пока они покупали спиртные напитки.

— Я был в учебном заведении неподалеку от этого бывшего туалета. Решил посмотреть, а тут во время строительных свободно продают пиво. При этом над головами покупателей ведутся бетонные работы. Это небезопасно. Мы выступаем против таких наглых строительных работ, — прокомментировал глава Владивостока.

Арбитражный суд Приморья удовлетворил иск городской мэрии. Главным аргументом было то, что бизнесмен не имел разрешения на стройку и реконструкцию нежилого здания.

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