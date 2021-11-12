В Приморье поймали насильника, который надругался над родственницей подруги

Насильник угрожал убийством, если женщина окажет сопротивление. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморье задержали насильника, который надругался над родственницей своей сожительницы, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета. Выяснилось, что ранее он уже привлекался за изнасилование.

Инцидент произошел в городе Артем, 10 ноября. 34-летний мужчина изрядно выпил и начал буянить. Он накинулся на родственницу своей сожительницы с кулаками. Затем он пригрозил ей убийством в случае, если она будет сопротивляться, и изнасиловал ее.

— Очевидцы обратились за помощью к сотрудникам полиции. Стражи порядка задержали мужчину. Затем были опрошены свидетели преступления. Назначена судмедэкспертиза, — сказали в ведомстве.

Решением судьи 34-летнего мужчину заключили под стражу.

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