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Владивосток13 ноября 2021 2:28

Приморье окажется во власти циклона

На следующей неделе погода в регионе изменится
Екатерина МАКСИМОВА
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В регионе ожидаются осадки разной интенсивности

В регионе ожидаются осадки разной интенсивности

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вторая половина следующей недели в Приморье, по словам синоптиков, отличится непогодой. В регионе ожидаются осадки разной интенсивности, на севере края преимущественно будет идти снег.

Специалисты также обращают особое внимание, что площадь распространения осадков и их количество во многом зависит от траектории вихря. Площадь осадков пока назвать нельзя, но как только будут получены более точные данные, синоптики дадут подробный прогноз.

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