Приморье окажется во власти циклона

В регионе ожидаются осадки разной интенсивности Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вторая половина следующей недели в Приморье, по словам синоптиков, отличится непогодой. В регионе ожидаются осадки разной интенсивности, на севере края преимущественно будет идти снег.

Специалисты также обращают особое внимание, что площадь распространения осадков и их количество во многом зависит от траектории вихря. Площадь осадков пока назвать нельзя, но как только будут получены более точные данные, синоптики дадут подробный прогноз.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03