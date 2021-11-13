Леса Приморья пострадали на 181 миллион рублей

Следователи возбудили уголовное дело. Фото: instagram.com/amurtigercenter

В Кавалеровском и Тернейском районах Приморского края были выявлены незаконные рубки леса. Ущерб «черных лесорубов» оценили в 181 миллион рублей.

В Кавалеровском районе успели уничтожить 63 монгольских дуба, пихту, липу, два корейских кедра. В общей сумме размер ущерба составил 180 кубометров. Помимо этого, для того, чтобы вывозить деревья, злоумышленники проложили дорогу с помощью техники. В результате бульдозер уничтожил 17 деревьев, повредил почву на площади 16 400 квадратных метров.

В Тернейском районе заготовлено более 620 кубометров монгольского дуба. Следователи возбудили дело по статье о незаконной рубке леса. У браконьеров в обоих случаях на местах заготовок изъяли технику.

У браконьеров изъяли технику. Фото: instagram.com/amurtigercenter

По словам гендиректора «Центра Амурский тигр» Сергея Арамилева, обе группы хорошо подготовились. Это были не местные жители, здесь действовали в промышленных масштабах. Изъятие техники послужит весьма эффективной мерой против нарушителей.

Стоит отметить, что из-за вырубки леса снижается численность диких копытных животных, например, кабанов, а они являются главной пищей редчайшей кошки – амурского тигра.

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