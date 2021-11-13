Рассчитайтесь по порядку. В Приморье проведут учет амурских тигров

При «переписи» учитываются условия проживания краснокнижного хищника Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморье зимой 2021-2022 пройдет «тигриная перепись». Подобное масштабное мероприятие проходило зимой 2015 года, сейчас учетникам предстоит посчитать около двух третей популяции, так как большая часть хищников обитает именно в крае.

К ведению учета будут привлечены около 600 специалистов, это и сотрудники министерства, и подведомственные ему учреждения, охраняемых территорий, в чьи профессиональные обязанности входит участие в подобных мероприятиях, а также охотники и ученые.

При проведении сплошного учета амурского тигра планируется широкое применение современных средств навигации, фотовидеофиксации и программного обеспечения. Учет амурских тигров пройдет после того, как специалисты закончат обучение и в лесу появится устойчивый снежный покров. При «переписи» учитываются условия проживания животного. Предварительные итоги переписи будут озвучены весной 2022 года.

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