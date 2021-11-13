Цены на бензин настолько удивили приморцев, что они стали занимать очереди на заправку в соцсетях

Многих рассмешили такие цены. Фото: mark2_che

В Уссурийске на одной из городских АЗС цены на бензин резко упали, без всякого преувеличения, стоимость за топливо была указана в копейках. Как только снимки табло с ценами разлетелись по местным соцсетям, люди стали занимать очередь в комментариях.

Энтузиазм приморцев можно было понять, ведь литр «92-го», к примеру, стоил шесть копеек, литр дизельного топлива – две. С чем связана такая щедрость никто не понял, предположили, что это акция в честь «Черной пятницы». И все же в комментариях нашелся человек, который объяснил ситуацию.

- Они просто сегодня устанавливали новую панель (или как она называется) с ценами, и вот так смешно все выглядело, - рассказала жительница Приморья.

«Распродажа» была приостановлена, а ведь кто-то и правда успел обрадоваться. Но большинство просто посмеялись над ситуацией.

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