Аварийное образование: на Дальнем Востоке разрушается множество школ на глазах учеников

К сожалению, пока более 20% школ Дальнего Востока находятся в аварийном состоянии Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Свыше 20% школ Дальнего Востока находятся в аварийном состоянии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова Алексея Чекункова, министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"К сожалению, пока более 20% школ Дальнего Востока находятся в аварийном состоянии, 22% ребят вынуждены заниматься во вторую, и даже в третью смену — это конечно не способствует повышению академических результатов. Тем не менее, есть такие светлые хорошие примеры, есть высокие результаты олимпиадников из Хабаровского края, есть прогрессивные школы в Якутии. Безусловно, каждый регион должен подтягиваться к самой высокой планке", — заявил Алексей Чекунков.

Министр также отметил, что развитие Дальнего Востока является приоритетной задачей и невозможно без продуманной политики по воспитанию, образованию и повышению благополучия учеников. По его мнению, нужно сосредоточиться на привлечении педагогов и преподавателей, которых не хватает в учебных заведениях.

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