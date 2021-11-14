В Приморье 14 ноября местами осадки, ветер до сильного

Погода на воскресенье, 14 ноября. Фото: Сергей БАЛАНОВ

14 ноября погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. Местами небольшие осадки. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Температура воздуха 0... +11°С, пишет портал «Примпогода».

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, вечером до сильного. Температура воздуха +7...+9°С.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +8...+10°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный слабый до умеренного, во второй половине умеренный. Температура воздуха +9...+11°C.

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