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Владивосток14 ноября 2021 3:02

В Приморье 14 ноября местами осадки, ветер до сильного

Температура воздуха в течение суток опустится до нуля
Екатерина ТИХАЯ
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Погода на воскресенье, 14 ноября.

Погода на воскресенье, 14 ноября.

Фото: Сергей БАЛАНОВ

14 ноября погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. Местами небольшие осадки. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Температура воздуха 0... +11°С, пишет портал «Примпогода».

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, вечером до сильного. Температура воздуха +7...+9°С.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +8...+10°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный слабый до умеренного, во второй половине умеренный. Температура воздуха +9...+11°C.

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