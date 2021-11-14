Неизвестный мужчина нападает на прохожих в центре Владивостока и убегает

Неприятные инциденты происходят в районе перекрестка улиц Алеутская и Семеновская. Фото: Екатерина ТИХАЯ

Подходит со спины, сильно бьет и убегает. О таких инцидентах в центре Владивостока становится слышно все чаще и чаще. Люди обеспокоены ситуацией, к тому же этот мужчина еще и угрожает отверткой. «КП – Владивосток» пытается разобраться в ситуации.

Перекресток улиц Алеутская и Семеновская известное место в центре Владивостока. Здесь находится несколько крупных торговых центров, транспортный хаб городского транспорта, да и вообще – через это место ежедневно проходят тысячи спешащих по своим делам людей. Вот только в последние недели ноября отсюда стали долетать тревожные новости – взрослый мужчина ведет себя неадекватно.

Неизвестный нападает на прохожих сзади, бьет с силой по голове или спине. А когда люди разворачиваются к нему, мужчина начинает убегать. При этом он иногда выкрикивает угрозы.

В настоящий момент известно минимум о двух похожих ситуациях, о них люди рассказали в социальных сетях.

Первый инцидент произошел 2 ноября в обеденное время.

– Я шла со стороны ТЦ «Родина» в сторону «Клеверхауса». Навстречу шел мужчина, пройдя, ударил по голове со спины. Ударив, ускорил шаг, затем побежал и завернул за угол. Был одет в синюю куртку, на спине оранжевый рюкзак. Мужчина был в возрасте, с проседью, на вид лет 40-50, – рассказывает одна девушка.

Второй случай произошел буквально на этих выходных, 13 ноября.

– Мой сын 14-ти лет с другом гуляли возле ТЦ «Родина». Этот мужчина, проходя мимо них, ударил друга моего сына. Когда они повернулись к нему, чтобы выяснить, в чем дело, мужчина бросился бежать и стал угрожать отверткой. На крик вышел охранник одного из магазинов и сказал, что у этого агрессивного человека есть справка о том, что он психически болен, – пишет другая женщина.

Она также добавила, что, по словам охранника, полиция ничего не может с ним сделать. «КП – Владивосток» обратилась в пресс-службу городской полиции.

В комментариях под публикациями очевидцы делятся, что уже сталкивались с таким поведением взрослого мужчины. Судя по всему, это один и тот же человек. Из рассказов можно предположить, что он живет в районе улицы Семеновской, а нападает только на женщин, детей, молодых людей невысокого роста. В комментариях отметили, что был еще один случай нападения – пострадали мама с ребенком.

Владивостокцы переживают за свою безопасность и просят полицию разобраться с неадекватным мужчиной.

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