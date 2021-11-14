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14 ноября 2021 9:06

«Земля леопарда» в Приморье готовится отмечать десятилетний юбилей

День рождения национального парка приходится на весну
Екатерина ТИХАЯ
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Праздничные мероприятия запланированы на апрель и май 2022 года.

Праздничные мероприятия запланированы на апрель и май 2022 года.

Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Известный и любимый многими национальный парк «Земля леопарда» меньше чем через полгода отметит юбилей – учреждению исполнится десять лет. День рождения нацпарка, призванного заботиться об одной из редчайших кошках планеты – дальневосточном леопарде, приходится на 5 апреля.

Как стало известно «КП – Владивосток», праздничные мероприятия запланированы на апрель и май 2022 года. В программе-минимум будут два фестиваля, один пройдет в приморской столице, а другой в Барабаше.

Какие конкретно будут мероприятия и чем сотрудники порадуют своих гостей, пока неизвестно, но у «Земли» есть еще несколько месяцев, чтобы подготовиться к такой красивой дате.

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