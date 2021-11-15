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Владивосток15 ноября 2021 0:04

Рабочая неделя 15 ноября в Приморье начнется с тепла и солнца

В крае умеренный ветер и плюсовые температуры
Руслан НОВИКОВ
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В Приморье последние дни теплой осени

В Приморье последние дни теплой осени

Фото: Сергей БАЛАНОВ

В Приморье сегодня, 15 ноября, погоду диктует тыловая часть циклона. Осадки отошли, в крае солнечно, либо переменная облачность. Ветер западный и северо-западный, умеренный либо слабый. Температура колеблется от нуля градусов до восьми в зависимости от района.

В дальневосточной столице солнечно, западный умеренный ветер, однако к вечеру станет сильным. Температура воздуха составит от +3 до +5 градусов тепла.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, слабый до умеренного. Температура воздуха +4...+6 градусов. В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура аналогична Уссурийску.

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