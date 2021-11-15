Трое школьников Приморья получат по миллиону за победу в "Большой перемене"

Фото: пресс-служба конкурса "Большая перемена"

Завершился федеральный конкурс «Большая перемена» - нестандартное соревнование среди школьников 5-10 классов. Во второй раз призером стал Егор Савченко, ученик Находки из гимназии №1. Всего три школьника из Приморья стали победителями - они получат по миллиону рублей.

По информации канала «Город N», помимо Егора, в числе победителей также Елизавета Бастина (Владивосток) и Иван Тимошенко (Уссурийск). Грант в размере миллиона рублей можно потратить на обучение в вузе, а если ученик проходит на бюджет, - на стартап или на ипотеку. Победа также дает 5 баллов к портфолио при поступлении.

Напомним, в 2020 году в финал «Большой перемены» вышли восемь юных приморцев. Шесть из них стали победителями.

Конкурсные задания «Большой перемены» позволяют нетипично проверить умения школьника: ученики соревнуются в эрудиции и интеллекте, решают кейсы, проходят тесты профориентации.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03