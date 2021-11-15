Сквер «Сказки Пушкина» торжественно открыли во Владивостоке

Фото: пресс-служба администрации Владивостока

В теплый ноябрьский выходной мэрия организовала небольшой праздник для владивостокцев. На улице Пушкинской, 68, открылось новое пространство - благоустроенный сквер «Сказки Пушкина» в честь солнца русской поэзии. Присутствовали костюмированные герои и представители мэрии: Константин Шестаков, глава города, и его новая заместитель Дарья Стегний.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, гостей встретили персонажи, знакомые каждым из сказок поэта: дед и баба, кот ученый, богатыри, а также няня Пушкина - Арина Родионовна. Ребятам прочли строки из произведений поэта, организовали фотозоны, провели демонстрацию богатырских боев.

Для местных ребятишек игровая зона в этом участке появилась еще в далеком 1976 году. Площадка получила название «Сказки Пушкина» в 1999 году - проводили музыкальные праздники. Однако в нулевых место опустело, постепенно теряло былую красоту и вовсе стало "заброшкой". В реконструкции восстановили башенки, лестницы, поставили новые пешеходные дорожки, посадили хвойные деревья, установили новые фонари.

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