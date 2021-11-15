Непривитых приморцев не пустят в СИЗО и колонии с 15 ноября

Из архива КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Приморье продолжается ужесточение антиковидных мер. Из-за угрозы инфекции безопасность вынуждены соблюдать даже тюрьмы и службы исполнения наказаний. Так, во ФСИН Приморья вводятся режимно-карантинные мероприятия: для входа теперь необходимо предъявить QR-код, тест или справку. Разумеется, это касается только посещающих заключенных.

Как гласит текст документа, с 15 ноября приказ распространяется на лиц, посещающих учреждения ГУФСИН России в Приморье. Все совершеннолетние на выбор должны показать: QR-код; предъявить сертификат о вакцинации на бумаге (строго по форме Минздрава РФ); отрицательный ПЦР; а также справку о перенесенном коронавирусе. Последняя не должна быть старше полугода.

Многие приморцы в соцсети, где также публиковали информацию, неправильно восприняли информацию: якобы в СИЗО не попадешь без прививки. Вынуждены расстроить: ответственность за преступления распространяется на всех приморцев, независимо от вакцинации.

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