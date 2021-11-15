Двое школьников из Приморья помогли найти и задержать грабителей

Начальник межмуниципального отдела МВД «Дальнегорский» Александр Данчук вручает благодарственное письмо за помощь полиции. Фото: пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.

В Дальнегорске двое подростков помогли раскрыть преступление. За помощь и смелость девятиклассникам Станиславу Галочке и Семену Хандогину вручили благодарственные письма в отделе полиции. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД Приморья.

По версии сотрудников правопорядка, в сентябре в полицию Дальнегорска обратился местный житель и сообщил о том, что на улице у него украли сумку. На место выехала полиция и следственно-оперативная группа.

Мужчина рассказал, что он шел из магазина, около своего дома на Пионерской улице он сел на скамейку, а рядом с собой поставил сумку. К нему подошли двое незнакомых людей и при нем похитили сумку. Приморец попросил проходящих мимо школьников позвонить в полицию. Из разговора подростки поняли, что пенсионера ограбили, и решили взять дело в свои руки. Спросили у прохожих, видели они подозреваемых, и через некоторое время обнаружили мужчин с той самой сумкой, которую описывал пенсионер. Один подросток вернул похищенный предмет хозяину, а второй проследил за злоумышленниками.

Девятиклассники нашли мужчин, которые похитили сумку у пенсионера. Фото: пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.

Когда приехали органы правопорядка, школьники рассказали, в какой дом и подъезд зашли мужчины. Сотрудники полиции задержали грабителей. Ими оказались местные жители 28 и 46 лет, которые ранее были осуждены. В отделе один из злоумышленников признался в ограблении.

Дальнегорская полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ за грабеж. Теперь злоумышленникам грозит лишение свободы до 4 лет. Сейчас их заключили под стражу. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.

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