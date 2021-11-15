Председатель КНР Си Цзиньпин призвал построить Азиатско-Тихоокеанское сообщество с единой судьбой

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил на неформальном саммите лидеров АТЭС .

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил на неформальном саммите лидеров АТЭС по видеосвязи 11-го ноября. Китайский лидер призвал построить Азиатско-Тихоокеанское сообщество с единой судьбой, характеризующееся открытостью и инклюзивностью, инновационным ростом, взаимодействием, сотрудничеством и взаимной выгодой.

В частности, лидер страны призвал прилагать усилия для того, чтобы придерживаться подлинного мультилатерализма, стремиться к диалогу вместо конфронтации, к инклюзивности вместо исключительности и к интеграции вместо разрыва связей. "Необходимо твердо защищать многостороннюю торговую систему, центральную роль в которой играет Всемирная торговая организация