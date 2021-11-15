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Владивосток15 ноября 2021 3:55

Полиция проверит факт стрельбы из свадебного лимузина на улицах Владивостока

Ранее молодые люди в свадебном кортеже проехались с пушками и азербайджанским флагом
Руслан НОВИКОВ
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Фото: принтскрин, @dps_mesto

Фото: принтскрин, @dps_mesto

Полиция проверяет видеозаписей из соцсетей: на кадрах свадебный кортеж во Владивостоке ехал в "аварийке", мешал движению, а молодые люди внутри стреляли в воздух.

Об этом сообщили в УМВД по Приморью. В опубликованных видео несколько автомобилей (к слову, они заняли все три дорожные полосы) едут медленно и в аварийном режиме с включенным сигналом. Несколько молодых людей стреляли в воздух из неустановленного оружия. Инцидент произошел на Маковского, кортеж из трех машин украшали флаги Азербайджана.

- Установлен ряд участников инцидента. Для проведения полного и объективного расследования полиция просит очевидцев происшествия, имеющих записи видеорегистраторов, обратиться к УМВД, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03