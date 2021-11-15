Новым ректором ДВФУ стал экс-глава стратегического развития МГТУ им. Баумана

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В Дальневосточном Федеральном университете Бориса Коробца назначили на должность и.о. ректора. Ранее Коробец был проректором по научной работе и стратегическому развитию МГТУ им. Н. Э. Баумана, он работал в сфере информатизации и модернизации. На посту экс-проректор сменил Алексея Кошеля, который исполнял обязанности ректора после ухода Никиты Анисимова. К слову, оба теперь перебрались в "Вышку".

Борис Коробец приступит к должности с 16 ноября. Ранее "Комсомолка" писала, что должность прочили именно ему: об этом сообщил приморский журналист Андрей Калачинский. Борису Коробцу 39 лет, имеет ученую степень доктора технических наук. В 2004 году закончил Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана по специальности юриспруденция, в 2016 году - по организации и управлении наукоемкими производствами. В 2011 году закончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности государственное и муниципальное управление.

Никита Анисимов перестал быть ректором ДВФУ 1 июля 2021 года и перешел в НИУ ВШЭ. Дальневосточный университет он возглавлял с 2016 года. Алексей Кошель, исполняющий обязанности ректора временно, скоро тоже станет проректором "Вышки". Стоит отметить, Борис Коробец - уже шестой руководитель вуза с момента основания ДВФУ.

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