"Динамо-Владивосток" закрыли финальный в сезоне матч ничьей с белгородским "Салютом"

Фото: пресс-служба ФК "Динамо-Владивосток"

ФК "Динамо-Владивосток" завершил последний в году футбольный матч ничьей. Игра прошла во Владивостоке, местные приняли белгородский "Салют". Домашний матч, напомним, прошел в рамках 22-го тура первенства России среди команд ФНЛ-2.

По информации пресс-службы местного ФК, игра завершилась со счетом 0:0. Сейчас "Динамо" на четвертом месте в турнирной таблице третьей группы. Обе команды продолжат борьбу за призовое место в следующем сезоне турнира.

- Это та ничья, которая была близка к победе. Мое мнение — мы на победу наиграли. Первые 25 минут в нашем исполнении, считаю, лучшими на таком поле. Затем инициативу перехватил соперник, - сообщил главный тренер ФК "Динамо-Владивосток".

В пресс-службе ФК уточнили, что приморцы вели в первом тайме, однако не смогли забить. Затем сработало правило "не забиваешь ты, не забивают тебе":

- В первой тайме гости имели преимущество, больше атаковали, больше создавали моменты. Однажды за нас сыграла перекладина.Во втором тайме динамовцы за счет морально-волевых качеств и при поддержке своих болельщиков добавили. Трижды мы могли забивать: сначала мяч побывал в воротах, но арбитр зафиксировал вне игры. Валерий Соломаха с трех метров отправил в нокаут голкипера,

И все же в 2021 году это заключительный матч для ФК. Команда в 20 матчах одержала 10 побед (38 голов, 14 пропущенных голов). Игра завершила первый этап олимп-первенства.

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