Минздрав Приморья: «Уже 17 детей госпитализированы из-за ковида, наблюдается всплеск»

Из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным Минздрава РФ, увеличился темп заболеваемости ковидом среди детей и подростков. С диагнозом новой коронавирусной инфекции оказались в госпиталях Владивостока 17 детей.

По информации пресс-службы правительства Приморья, койки для детей с коронавирусом развернуты в трех больницах.

- Лечение проходят дети разного возраста и с разной степенью тяжести, среднетяжелая форма протекает у тех ребят, которые имеют сопутствующие хронические заболевания. У некоторых, помимо прямых симптомов COVID-19, отмечается симптоматика кишечной инфекции, асептическое воспаление сосудов, - цитирует пресс-служба слова врачей.

При этом, отметили в ведомстве, под особым риском все еще находятся пенсионеры края. Под особый контроль власти берут прививочную кампанию среди людей старше 60 лет.

Напомним, в крае за минувшие сутки число новых случаев заражения ковидом превысило четыре сотни приморцев.

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