Чего не спишь? По горе в Приморье разгуливает рептилия-шатун

Вид с Константинопольской горы. Фото: pogoda_25_region

В Приморье на горе Константинопольской в районе Андреевских пещер жители заметили необычную рептилию. Змея, предположительно, щитомордник или узорчатый полоз, мирно греется на солнышке. Вот только для хладнокровных рептилий уже давно должен был начаться сезон спячки.

Фото: pogoda_25_region

- У кого цветёт одуванчик, а у нас щитомордник на высоте 796 метров горы Константинопольской 14 ноября, - пишет жительница в соцсети. На кадрах видно, что змея лежит практически на снегу.

В комментариях приморцы отшутились: кто-то назвал рептилию шатуном - по аналогии с неспящим зимой медведем. Другие же всерьез задумались, что мешает бедолаге - предположительно, нетипичный климат сезона не дает рептилии уйти в спячку.

Поясним: согласно информации открытых источников, змеи собираются в клубки, чтобы уйти в спячку, в зависимости от погоды. Однако в большей части России этот период наступает не позднее середины октября, так что герой истории - действительно нетипичная змея.

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