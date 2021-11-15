Олег Кожемяко предложил построить на Русском острове еще один «Океан»

Глава региона отметил, что эта сфера нуждается в развитии. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Всероссийский детский центр «Океан» – известное и популярное место для отдыха ребят со всей страны – расположено в поселке Емар, это отдаленный микрорайон Владивостока. А теперь новые корпуса могут появиться на Русском острове. Такую идею обсудили губернатор Приморья Олег Кожемяко и министр просвещения России Сергей Кравцов.

Глава Приморья и министр просвещения побывали в «Океане», поговорили о развитии центра и решили, что он должен быть расширен. В правительстве края новый проект назвали второй очередью ВДЦ. Идею поддержал и министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков. Стоит добавить, что чуть раньше президент России Владимир Путин поручил улучшить и сделать более современной инфраструктуру детского отдыха.

Олег Кожемяко подчеркнул, что сегодня на Дальнем Востоке есть потребность в увеличении количества детских лагерей, которые будут отвечать современным требованиям и позволят становиться ребят становиться здоровее и образованнее. И дети со всей страны нуждаются в «Океане», поэтому надо воплотить идею в жизнь.

– Есть подходящий участок площадью около 130 гектаров в районе поселка Шигино, где может расположиться вторая очередь центра. Эта наша стратегическая цель, которую будем прорабатывать совместными усилиями, чтобы такой проект был реализован на территории Приморского края, – сказал губернатор.

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