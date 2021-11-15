ДТП с опрокидыванием авто произошло на Днепровской во Владивостоке

Фото: ak_vdk

ДТП, в котором перевернулся легковой автомобиль, произошло во Владивостоке на Днепровской, в районе 25-го дома. Кадры аварии просочились соцсети, ДТП прокомментировал один из водителей.

Как сообщили в местном паблике, водитель Nissan Note отъезжал от обочины и перестроился в крайне левое положение - тогда водитель Nissan Windgroud не успел среагировать. Он ударил соседа в правую заднюю часть авто, да так сильно, что перевернулся, вылетел за бордюр.

К счастью, в аварии нет пострадавших. Медики на месте не понадобились.

В комментариях приморцы рассуждают, кто виноват. Единого мнения нет, однако некоторые все таки поддержали версию, что несмотря на крейсерскую скорость Windgroud, неправильно поступил водитель Nissan Note.

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