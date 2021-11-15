На въезде во Владивосток в районе Маковского пробка в 9 баллов

Фото: предоставлено КП

Небольшая авария во Владивостоке вызвала затор движения на въезде в город. Очевидцы сообщили КП, что в районе Маковского, начиная с ЖК "Академический" и по 100-лет Владивостоку наблюдается пробка.

Согласно сервисам онлайн-карт, на 18:04 нагруженность дорог во Владивостоке составляет 6 баллов. Это из-за затора на улице Маковского, почти вся трасса в районе и некоторые участки вплоть до Первой Речки окрашены в темно-бордовый цвет.

ДТП, согласно картам, произошло в левом ряду полосы. Очевидцы рассказали КП, что урон от аварии некритичен.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03