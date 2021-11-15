Тело молодой женщины нашли в Приморье на лестничной площадке

Жительница Приморья убила свою знакомую из ревности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Надеждинском районе возбудили уголовное дело из-за убийства женщины. Ее тело обнаружили в поселке Тавричанка на лестничной площадке дома по улице Парковая. Убийцей оказалась знакомая местной жительницы. Об инциденте сообщили в пресс-службе СК.

По версии следствия, 12 ноября 27-летняя жительница Тавричанки была в гостях у своей знакомой и ее сожителя. Но обычная «посиделка» закончилась трагедией. Видимо, алкоголь ударил в голову хозяйки квартиры, и она, приревновав мужчину, стала выгонять гостью. Женщина вышла из дома, и, казалось бы, на этом все должно закончиться. Однако знакомая пошла за ней и ударила ножом в спину. Удар оказался смертельным.

Убийца выкинула нож и скрылась с места преступления, но следователи нашли и изъяли оружие. Женщину обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ за умышленно убийство, теперь ей грозит лишение свободы от 6 до 15 лет.

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