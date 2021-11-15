Во Владивостоке почти все сотрудники школ поставили прививку от коронавируса

Некоторые уже поставили второй компонент и получили QR-код. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Более 80% сотрудников школ Владивостока привились от коронавируса. Об этом сообщили в городской администрации. Число не сможет дорасти до 100%, потому что некоторые учителя имеют медицинский отвод, другие — уже переболели.

— От работы в школах отстранили тех, кто выразил нежелание ставить вакцину от коронавируса. Среди числа отстраненных также есть небольшое количество тех, кто на данный момент находится на обследовании у врачей, чтобы убедиться в возможности поставить прививку. Обследование для них закончится в ноябре, прокомментировали в администрации Владивостока.

Напоминим, что ранее все руководители школ и детских садиков были оповещены о необходимости поставить прививку от коронавируса из-за указаний Роспотребнадзора, — сказали в мэрии.

С требованиями сотрудников учебных заведений ознакомили в начале октября 2021 года. Для них работали специальные выездные медицинские бригады для вакцинирования.

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