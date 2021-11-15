Во Владивостоке осудят двоих вьетнамцев, которые продавали холодное оружие

Возбуждены уголовные дела. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владивостоке пред судом предстанут два вьетнамца, которые незаконно продавали холодное оружие в одном из киосков на улице Пихтовой. После проверки Прокуратура Приморского края подготовила обвинительные акты и признала их виновными, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В июне 2021 года два гражданина Республики Вьетнам нелегально продавали ножи, которые относится к холодному оружию, — рассказали в региональной Прокуратуре.

Два уголовных дела отправлены в Первомайский районный суд. Максимальный срок, который грозит гражданам Вьетнама по ч 4 ст 222 УК РФ, — 2 года лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, какие ножи считаются холодным оружием, и какие учитываются критерии. Даже некоторые виды сувенирных, подарочных ножей можно расценить как холодное оружие.

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