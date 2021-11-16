На рейсе Владивосток – Москва у самолета сработал тревожный сигнал

Сигнал сработал у борта компании «Аэрофлот». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тревожную информацию сообщил командир самолета «Аэрофлота», который 12 ноября летел из Владивостока в Москву. На воздушном судне сработал датчик об отказе управления передней стойкой шасси.

Пока что неизвестно, действительно ли в самолете возникли проблемы, или же это была ложная тревога. Однако борт благополучно приземлился в Шереметьево, никаких повреждений у ВС нет, никто из пассажиров и экипажа не пострадал.

И все же Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку ситуации. Если будут выявлены нарушения, то ведомство примет соответствующие меры.

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