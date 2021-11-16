Правительство Приморья: количество зараженных ковидом только растет

Из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье, несмотря на активный призыв вакцинироваться и антиковидные ограничения, растет количество заболевших. Об этом заявил региональный оперативный штаб по мониторингу эпидобстановки. За минувшие сутки заразились еще 410 человек - напомним, для края это очередной антирекорд.

Как отметили в пресс-службе правительства Приморья, 500 человек сейчас в тяжелом состоянии, а всего на "ковидных" койках - 2,2 тысячи человек. Пока что мест достаточного, несмотря на заполняемость. В резерве, пояснили в ведомстве, еще 300 коек. И все же в ведомствах призывают вакцинироваться:

- Каждый из нас способен облегчить работу медицинского персонала. Соблюдайте дистанцию, используйте средства индивидуальной защиты и вакцинируйтесь – только так мы сможем остановить распространение вируса. Вакцинация остается самым эффективным средством от тяжелой формы COVID-19, - цитирует пресс-служба главного специалиста пульмонолога Минздрава РФ Сергея Авдеева.

Порядка 80% случаев ковида, заявил Авдеев, протекает еще и с пневноминей - поэтому коронавирус и является одной из самых опасных болезней:

- Болезнь эта очень коварна, и не у всех она протекает одинаково. Помимо возраста факторами риска является наличие сопутствующих заболеваний, таких как гипертензия, диабет, ожирение, болезни почек, ишемическая болезнь сердца, деменция, хроническая обструктивная болезнь легких, онкологические заболевания, мерцательная аритмия и другие.

Напомним, вакцинация в Приморье сейчас - частично обязательная. Привиться нужно большей части работающего населения - в ином случае сотрудника отстранят от очной работы. Сделать это нужно до 15 ноября, а затем до 15 декабря - таковы сроки для первой и второй прививки от ковида.

Особо сложная эпидобстановка среди пожилых, растет количество заболевших категории 60+. Из-за этого главный санитарный врач края планирует ввести обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет.

Меры борьбы с ковидом реализуются в крае в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2020-2027 годы.

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