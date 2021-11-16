Сколько квартир надо продать во Владивостоке, чтобы купить одну в Москве, посчитали эксперты

В среднем россиянин сможет купить 15,8 квадратных метров в Москве. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Любопытный расчет провели специалисты федерального портала «Мир квартир». Благодаря подсчетам удалось вычислить смогут ли приобрести полноценную квартиру в Москве жители Владивостока, не прибегая к ипотеке, если продадут свою квартиру на родине.

Для расчетов ориентировались на средний ценник на квартиры по городам и среднюю цену квадратного метра в Москве, который составляет сейчас, по данным «Мир квартир», 283 239 рублей, без учета элитного сегмента.

Полноценная однокомнатная квартира в Москве, а это 43 квадратных метра, будет не по карману жителю Владивостока. Если он продаст одну свою квартиру, а средняя цена во Владивостоке составляет 7 375 663 рублей, то в столице он сможет позволить себе квартирку-студию размером 20-28 квадратных метров. Получается, для того чтобы позволить себе в Москве однушку, приморцам нужно продать минимум две квартиры, только в этом случае не придется прибегать к ипотеке.

В среднем россиянин сможет купить 15,8 квадратных метров в Москве. По словам генерального директора федерального портала «Мир квартир», это на 1,3 квадратных метра больше, чем два года назад. Так что московская недвижимость стала чуть-чуть доступнее.

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