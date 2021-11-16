За прошедшую неделю в Приморье увеличилось количество импортных бананов

Количество привезенных их Эквадора бананов увеличилось в 6 раз Фото: Михаил ФРОЛОВ

По информации приморских фитосанитарных контрольных постов, с 8 по 12 ноября управление Россельхознадзора зафиксировало ввоз 3 793 тонн плодоовощной продукции. Количество бананов из Эквадора увеличилось в шесть раз. Об этом рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Из Эквадора в край завезли 1 980 тонн бананов. Если сравнивать с прошлой неделей, количество плодов увеличилось в 6 раз. Из ЮАР ввезли 234 тонны апельсинов, грейпфрутов, груш, лимонов и мандаринов, 90 тонн мандаринов груш, винограда, яблок и хурмы из Кореи, и 26 тонн лимонов из Аргентины.

Из КНР в Приморье за прошлую неделю ввезли 1 463 тонны овощей, фруктов и ягод, всего за год – 117 426 тонн.

Все импортные продукты прошли карантинный фитосанитарный контроль и пригодны для употребления.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03