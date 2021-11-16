Из горящего здания в Приморье эвакуировали 25 человек, еще один погиб

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Фото: Архив Главного управления МЧС России по Приморскому краю

Утром 16 ноября в 10:02 в пожарную часть поступило сообщение о том, что в поселке Новый горит пятиэтажка. Пожарные прибыли на место спустя шесть минут, но одного человека было уже не спасти.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, в доме на втором этаже горела квартира, а на третьем полыхал балкон. Пожар начали тушить в 10:27 и закончили в 10:49. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Из горящего здания эвакуировали 25 человек, но, к сожалению, на месте пожара был обнаружен человек без признаков жизни, предположительно, хозяин горящей квартиры. Его передали врачам скорой помощи.

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