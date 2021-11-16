ХК "Адмирал" потерпел поражение в гостях у "Динамо" в Риге

Фото: пресс-служба ХК "Динамо-Рига"

Рижане "Динамо" обыграли сборную приморского "Адмирала" на своем домашнем льду. Счет составил 3:2 в пользу принимающих - морячки явно старались, но победу взять не смогли.

Первый период, пишет пресс-служба команды, начался активно. После двух удалений (Павла Макаренко "Адмирала" и Брэндона Гормли "Динамо") на четвертой минуте команды открыли счет. На 14-ой минуте матча рижанам ответил "морячок" Владислав Ушенин и сравнял счет. До конца периода очки не изменились.

Второй период отметился неудачами: в ворота "Адмирала" прилетела еще одна шайба с подачи нападающей рижан Джордона Сауторна. На первой минуте третьего матча Петер Тиивола и вовсе оформил дубль. Далее - шквал бросков в ворота "Динамо" и попытка забрать свое со стороны морячков. Отметился Евгений Грачев, набравший сотое очко в КХЛ, однако финальный счет все же составил 2:3 - в пользу Риги.

"Адмиралу" предстоит совсем небольшой отдых - впереди игра с "Йокеритом" в Хельсинках.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03