Школьники из Приморья получат по миллиону рублей

«Артек» уже второй год подряд принимает финалистов конкурса. Фото: официальный сайт конкурса

В международном детском центре «Артек» прошел Всероссийский конкурс «Большая перемена», в нем приняли участие 18 приморских школьников, трое одержали победу. Финалистов конкурса поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Среди 1500 участников соревновались 18 ребят из Владивостока, Большого Камня, Уссурийска, Находки и Арсеньева. Победителями стали Елизавета Бастина, Савченко Егор, Иван Тимошенко. Юные приморцы получат гранты в размере до одного миллиона рублей на оплату обучения в вузах страны.

«Артек» уже второй год подряд принимает финалистов конкурса. По словам главы государства, конкурс «Большая перемена» активно развивается и в этом большую роль играют и сами участники, которые предлагают свои идеи. Так, в конкурсе появляются новые направления.

Цель мероприятия – помочь учащимся раскрыть те способности, которые не попадают в традиционную систему обучения в школе и соответствующие предметные олимпиады. В прошлом году в финал «Большой перемены» вышли восемь юных приморцев, за активную позицию и хорошие результаты. Делегацию от края признали одной из самых результативных.

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