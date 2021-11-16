Во Владивостоке ДТП перед мостом на Второй Речке заблокировало движение

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Серьезная авария произошла во Владивостоке в районе Зари. Водитель легковушки решил развернуться, но получил от большегруза.

Об этом сообщили в социальной сети. По информации паблика, Prius разворачивался через сплошную линию разметки, но водитель грузовика не успел среагировать - машины столкнулись. В паблике добавили, что причиной странного маршрута водителя большегруза стал навигатор.

А пострадавших не сообщается, но известно, что город встал в пробку. По информации онлайн-карт, загруженность дорог варьируется в районе 4-5 баллов. При этом дорога в сторону Зари на проспекте 100-лет Владивостоку окрашена в бордовый. Это подтвердили очевидцы в соцсети.

На месте работают сотрудники ГИБДД.

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