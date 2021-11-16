Приморец, попытавшийся купить QR-код, стал фигурантом уголовного дела

В Приморье участились подлоги из-за нужды в обязательной вакцинации. Работать и посещать кафе хотят все, а вот о прививке этого не скажешь. "Мимо кассы" захотел пройти и житель Артема: 46-летний мужчина попытался купить QR-код и сертификат о прививке, но заимел лишь уголовное дело.

О случае сообщили в пресс-службе Следкома Приморья. По версии следствия, еще летом, до всеобщей шумихи, приморец встретился со знакомым и договорился через него передать 16 тысяч рублей медработникам. За деньги врачи должны были обеспечить сертификатом и QR-кодом о вакцинации его и двух дочерей подозреваемого. Деньги он скинул на карту посреднику, а потом переданы сотрудникам больниц.

В ходе плана что-то пошло не так: подлог раскрыла полиция. На приморца возбудили уголовное дело, продолжаются расследование. При этом судьба получателей взятки еще неизвестна:

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении других участников преступления, - сообщили в пресс-службе.

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