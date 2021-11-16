Глава DNS извинился перед приморцами за введение QR-кодов в своих магазинах

Дмитрий Алексеев на интервью с КП Фото: "КП" Архив

Гендиректор ООО "ДНС Групп" Дмитрий Алексеев извинился перед клиентами собственных магазинов. Он рассказал, что сеть DNS действует в соответствии с предписаниями властей.

- Мы это делаем не из собственного удовольствия, а потому что серьезно относимся к законодательству и считаем, что с пандемией нужно бороться. Прошу прощения у всех, кому это причиняет неудобства. Все ли у нас в стране идеально с борьбой с ковидом? Нет. Мне самому симпатичен лозунг, что нужно бороться с вирусом, а не с людьми. Но борьба с пандемией – это не частное дело, а общественное. И да, это причиняет неудобства, - написал глава "ДНС" в своем телеграм-канале.

Напомним, DNS - крупнейшая российская компания по продаже цифровой и бытовой техники. Как и другие предприятия Приморья, сеть обязана подчиниться постановлению Роспотребнадзора от 10 ноября. Согласно тексту, непродовольственные магазины, бассейны, гостиницы, места общепита, культурные и спортивные учреждения должны требовать QR-код о вакцинации у всех посетителей.

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