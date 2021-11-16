Каждый контракт – около 12 миллионов, во Владивостоке стартовали аукционы на охрану школ и детсадов

Охрана в детских муниципальных учреждениях Владивостока ведется в круглосуточном режиме. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мэрия Владивостока объявила аукционы на охрану школ, детских садов и организаций дополнительного образования. Речь идет о контрактах, которые заключат со специалистами на первый квартал 2022 года. Средняя стоимость одного аукциона около 12 миллионов рублей, а охранять каждой фирме предстоит порядка 25 объектов.

Управление по работе с муниципальными учреждениями образования Владивостока уже разместило в системе «Госзакупки» восемь аукционов на охрану. Подать заявки на участие в них можно до 2 декабря. Стоит отметить, что специалисты должны будут охранять имущество и при необходимости обеспечить пропускной режим и защиту от возможных терактов. При этом у компании должна быть возможность вызвать мобильную группу с оружием, так как у самих охранников детских учреждений оружия нет, только техсредства.

По сообщению пресс-службы администрации Владивостока, первый контракт на 13 миллионов рублей включает в себя охрану 24 учреждений. Это детские сады № 126, 135, 141, 144, 155, 157, 172, 184, 185, 186, лицей № 3, школы № 7, 12, 16, 37, 44, 48, 58, 60, 61, 70, 71, 72 и 79.

Участникам второго аукциона предстоит охранять 26 учреждений. Его стоимость немного меньше – 12,1 миллиона рублей. В нем меньше школ, однако есть учреждения дополнительного образования. Это детские сады № 2, 4, 17, 25, 27, 45, 48, 81, 86, 110, 127, школы № 5, 6, 13, 15, 17, 18, 20, 26, 39, 42, 46, 49, а также Дом детства и юношества имени Крыгина, центры допобразования «Смена» и «Эврика».

Третий аукцион на 13,9 миллиона рублей включает охрану 25 учреждений. Это детсады № 36, 67, 68, 79, 103, 107, гимназия № 2, школы № 8, 23, 38, 40, 43, 52, 56, 57, 64, 66, 73, 77, 78, 80, 82, 83, центр образования № 28, Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

Четвертый аукцион на 12,5 миллиона рублей включает охрану 24 учреждений. Это детские сады № 15, 19, 38, 39, 43, 49, 50, 52, 55, 78, 80, 89, 97, 104, 109, 113, 114, 117, 124, 130, 140, 154, 176 и Центр развития творчества детей и юношества.

Пятый аукцион на 13,4 миллиона рублей включает охрану 22 учреждений. Это детские сады № 93, 121, 147, 150, 152, 156, 158, 160, 162, 165, 168, 177, 179, а также школы № 21, 25, 45, 54, 59, 65, 74, 81 и лицей № 41

Шестой аукцион на 11,6 миллиона рублей включает охрану 25 учреждений. Это детские сады № 12, 14, 16, 20, 21, 24, 40, 41, 42, 112, 115, 116, 118, 122, 123, 125, 134, 136, 138, 159, 169, 175, 182, 187, 192

Седьмой аукцион на 11,2 миллиона рублей включает охрану 25 учреждений. Речь идет о детсадах № 3, 5, 6, 9, 22, 23, 30, 34, 35, школы № 1, 10, 19, 27, 29, 32, 33, 35, 50, 51, 53, 62, 67, 68, 69, 76

Восьмой аукцион на 12,5 миллионов рублей включает в себя охрану 25 учреждений. Это детские сады № 1, 7, 8, 11, 18, 26, 28, 29, 31, 33, 37, 44, 46, 70, 111, 146, 151, 164, гимназия № 1, школы № 2, 9, 11, 14, 22, 47.

Контракты будут заключены с 1 января по 31 марта 2022 года. Важно отметить, что во Владивостоке с прошлого года все школы и детские сады охраняются в круглосуточном режиме сотрудниками лицензированных агентств. Благодаря этому требования по безопасности детей соблюдаются на довольно высоком уровне. Что еще немаловажно, так это отсутствие родительской платы за охрану, ведь все расходы на себя взял муниципалитет.

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