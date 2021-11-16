Во Владивостоке машина едва не упала с дороги в борьбе за проезд по узкой улочке

Фото: dpskontrol_125rus

Во Владивостоке в районе Луговой произошла нетипичная авария. Две машины пытались просочиться навстречу друг другу по очень узкой дороге: оба отказались пропускать друг друга. Автомобилям нанесен урон.

В соцсети, где опубликовали фото ДТП, приморцы в комментариях не понимают, что стало мотивом аварии. На кадрах машины будто намеренно двигались в сторону друг друга. При этом Toyota Probox легко отделался, а вот сопернику повезло меньше: задняя часть легковушки всмятку.

О пострадавших не сообщается. Более того, нестандартная ситуация стала полигоном для шуток..

- Дедуля на "Пробоксе" перепутал педали, - пишет житель. Остальные лишь недоумевают: как такая авария могла произойти?

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