Энергетики ДРСК получили правительственные награды за ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в Приморье

Фото: ДРСК

Специалисты Приморских электрических сетей (филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», входит в Группу РусГидро) получили благодарности Правительства Российской Федерации за участие в ликвидации последствий «ледяного дождя», который прошёл в Приморье в ноябре прошлого года. Награды энергетикам вручил Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В торжественной церемонии также принял участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Благодарности за высокий профессионализм получили шесть энергетиков приморского филиала ДРСК: электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи Партизанского района электрических сетей Владимир Агеев, водитель автомобиля Владивостокского района электросетей Александр Громыкин, электромонтер Владивостокского высоковольтного участка №1 Артем Поликин, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Спасского района электрических сетей Виталий Полянских, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Шкотовского района Александр Скокленев, электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи Хорольского района электрических сетей Александр Сова.

«Совместно с экстренными службами мы работали и день, и ночь, без перерывов. Несколько дней не были дома и не виделись с родными. Задача была одна - максимально быстро устранить последствия непогоды, несмотря на те сложнейшие условия, в которых приходилось работать. Труднопроходимые места, заваленные обледеневшими ветками деревьев, оборванные провода, гололёд. Но мы справились и, конечно, приятно, что наш труд отмечен Правительством», - поделился своими впечатлениями водитель автомобиля 4 разряда Владивостокского района электрических сетей Александр Громыкин.

Всего высокими наградами отмечены 12 работников энергетических компаний Приморья. Торжественная церемония состоялась в понедельник, 15 ноября, в кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03